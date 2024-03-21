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Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları

Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye Başkanı kimdir? Pursaklar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Pursaklar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Pursaklar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları..

Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları - 1

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediyesini 58.567 alınan oy ve %72.05 oy oranı ile AK Parti adayı Ayhan Yılmaz  kazanmıştır. Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi. 

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%72.05
  • İyi Parti%18.56
  • BBP%5.12
  • Saadet Partisi%1.61
  • CEMİL YANIK%1.39
  • DSP%0.43
  • Diğer%0.84

TÜRKİYE HABERLERİ

Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları - 2

PURSAKLAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Pursaklar Belediyesi Başkanı Ertuğrul Çetin Kimdir?

1975’te Ankara Solfasol’da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Ankara’da tamamladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji bölümü ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun oldu.
2000-2004 yılları arasında kendi dershanesinin Kurucu Müdürlüğünü yaptı. 2009-2014 yılları arasında AK Parti Ankara İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi.

2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti Pursaklar Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı. 2014-2017 yılları arasında Ak Parti Pursaklar İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı.
2014-2019 yılları arasında Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

2019 yılından bu yana Pursaklar Belediye Başkanlığı görevini üstlenmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları - 3

PURSAKLAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BAYRAM BAŞ
  • ERTUĞRUL ÇETİN
  • ZEKERİYA ERSARI
  • MURAT ASLANDOĞDU
  • KURTULUŞ KORKMAZ
  • NURAN ATAK
  • BARAN YALÇINKAYA
  • ŞERİVAN BAKİ
  • ŞERAFETTİN COŞAR
  • ŞULE EROĞLU
  • ARİFE GÖKSEL
  • MERAL ÇELİK
  • HALİL TUNÇAY
  • ÖZLEM BOYRAZ ÖZEL
  • HAMDULLAH BAYRAM
  • SERKAN SEZER
  • EDİBALİ ERDEM
  • BÜLENT KOCA
  • SEYİTMEHMET KARAGÜLLE
  • MEHMET ZEKİ AYGÜL
Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları - 4

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Mamak Seçim Sonuçları
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