Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye başkanı kimdir? Pursaklar Belediye başkan adayları
Pursaklar Belediyesi hangi partide? Pursaklar Belediye Başkanı kimdir? Pursaklar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Pursaklar Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Pursaklar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Pursaklar yerel seçim sonuçları..
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Pursaklar Belediyesini 58.567 alınan oy ve %72.05 oy oranı ile AK Parti adayı Ayhan Yılmaz kazanmıştır. Ayhan Yılmaz'ın istifasıyla boşalan Pursaklar Belediye Başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Ertuğrul Çetin seçildi.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%72.05
- İyi Parti%18.56
- BBP%5.12
- Saadet Partisi%1.61
- CEMİL YANIK%1.39
- DSP%0.43
- Diğer%0.84