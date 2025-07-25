PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama

Bursluluk ödemeleri için tarih sorgusu sürüyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) eski adı ile PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) sayesinde burs ödemesi hakkı kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS (İOKBS) burs ödemeleri aylık olarak sağlanıyor. Burs ödemesi sorgulama ekranı...

PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama - 1

PYBS ya da İOKBS bursları için öğrenciler sınava katılım sağlıyor ve bursluluk sınavından başarılı olan adaylar ise MEB'den burs ödemesi alabiliyor. 2025 bursluluk parası için ödeme tarihleri öğrenciler kadar velilerin de gündeminde. Her ayın 25'ine kadar burslar hesaplara geçmiş oluyor. İşte detaylar...

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PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama - 2

PYBS (İOKBS) YATTI MI?

İOKBS burs ödemeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her ayın 25'ine kadar hesaplara geçmiş oluyor. Ödemeler 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri için geçerlidir. Ortaokul ve lise öğrencileri veya veliler Vakıfbank ya da PTT hesaplarından bursaları tahsil edebiliyor.

PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama - 3

Bursluluk parasınun yatıp yapmadığını ödemeden yararlananlar e-Okul üzerinden sorgulayabiliyor.

PYBS SORGULAMA

PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama - 4

PYBS (İOKBS) NE KADAR?

Burs parası memur maaş katsayısına göre güncellendiğinden Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,57 oranındaki artış sonrası ödemelerin 2.300 TL civarında hesaplara geçmesi bekleniyor.

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