PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama
Bursluluk ödemeleri için tarih sorgusu sürüyor. Ortaokul ve lise düzeyindeki 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) eski adı ile PYBS (Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı) sayesinde burs ödemesi hakkı kazanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından PYBS (İOKBS) burs ödemeleri aylık olarak sağlanıyor. Burs ödemesi sorgulama ekranı...
PYBS ya da İOKBS bursları için öğrenciler sınava katılım sağlıyor ve bursluluk sınavından başarılı olan adaylar ise MEB'den burs ödemesi alabiliyor. 2025 bursluluk parası için ödeme tarihleri öğrenciler kadar velilerin de gündeminde. Her ayın 25'ine kadar burslar hesaplara geçmiş oluyor. İşte detaylar...