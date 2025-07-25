PYBS yattı mı? Bursluluk parası ne zaman yatıyor? İOKBS bursluluk parası sorgulama

PYBS ya da İOKBS bursları için öğrenciler sınava katılım sağlıyor ve bursluluk sınavından başarılı olan adaylar ise MEB'den burs ödemesi alabiliyor. 2025 bursluluk parası için ödeme tarihleri öğrenciler kadar velilerin de gündeminde. Her ayın 25'ine kadar burslar hesaplara geçmiş oluyor. İşte detaylar...