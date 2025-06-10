Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır?

Kurban Bayramı tatili dönüşü yollara düşen sürücüler için hız sınırlarını aşanlara uygulanan radar cezaları merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan radar ve EDS cezaları, online sistemler üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki, radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır?

Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır? - 1

Trafik cezalarına yönelik yeni düzenlemeler de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar artırıldı. Genellikle trafik cezaları, ceza kesildiği tarihten itibaren 3 ila 10 gün içerisinde sisteme işlenir ve e-Devlet’te görüntülenebilir. Yoğunluk durumuna bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır? - 2

RADAR CEZASI NE KADAR?

2025 yılında radar cezası şu şekilde belirlendi:

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.

Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır? - 3

RADAR CEZASINDA FAİZ VE İNDİRİM

Ceza tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin ödeme yapanlara, %25 indirim uygulanır (örneğin, %10–30 arası hız ihlali cezası 1 626 TL’ye düşer)

Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır? - 4

RADAR CEZASI SORGULAMA

Radar cezanızı ve diğer trafik cezalarınızı aşağıdaki yollarla sorgulayabilirsiniz:

e‑Devlet Kapısı

“Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” hizmeti üzerinden, e‑Devlet şifresi, mobil imza, e‑imza ya da internet bankacılığı ile giriş yaparak işlem yapılabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnternet Sitesi

TC kimlik ve plaka bilgileriyle doğrudan sorgulama yapılabilir

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi

GİB’in "MTV ve Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme" sayfası üzerinden plaka ve kimlik bilgileriyle sorgulama sağlanabilir

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