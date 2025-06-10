Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır?

RADAR CEZASI SORGULAMA

Radar cezanızı ve diğer trafik cezalarınızı aşağıdaki yollarla sorgulayabilirsiniz:



e‑Devlet Kapısı



“Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)” hizmeti üzerinden, e‑Devlet şifresi, mobil imza, e‑imza ya da internet bankacılığı ile giriş yaparak işlem yapılabilir



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnternet Sitesi



TC kimlik ve plaka bilgileriyle doğrudan sorgulama yapılabilir



Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi



GİB’in "MTV ve Trafik Para Cezası Sorgulama ve Ödeme" sayfası üzerinden plaka ve kimlik bilgileriyle sorgulama sağlanabilir