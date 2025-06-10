Radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır?
Kurban Bayramı tatili dönüşü yollara düşen sürücüler için hız sınırlarını aşanlara uygulanan radar cezaları merak konusu oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan radar ve EDS cezaları, online sistemler üzerinden kolayca görüntülenebiliyor. Peki, radar cezası ne kadar? Radar cezası sorgulama nasıl yapılır?
Trafik cezalarına yönelik yeni düzenlemeler de Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yürürlüğe girdi. Bu kapsamda hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar artırıldı. Genellikle trafik cezaları, ceza kesildiği tarihten itibaren 3 ila 10 gün içerisinde sisteme işlenir ve e-Devlet’te görüntülenebilir. Yoğunluk durumuna bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir.