Rahim ağzı kanseriyle mücadelesinde moral oldu: Memleketine dönüp üretmeye başladı şimdi siparişlere yetişemiyor
Ordulu 58 yaşındaki Mine Aydın, kanser tedavisi sırasında başladığı çiftçilik ve hayvancılık sayesinde moral buldu. Aydın, uzun yıllar İstanbul'da yaşadıktan sonra 16 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Ordu'ya döndü. Memleketine yerleştikten bir süre sonra rahim ağzı kanseri teşhisi konulan bir çocuğu bulunan Aydın, tedavi sürecinde daha sakin ve doğayla baş başa hayat sürme arzusuyla şehir merkezinden kırsala taşınmaya karar verdi.
Mine Aydın, eşi Faruk Aydın ile Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde kiraladıkları arazide mandıra ve üç sera kurarak üretime başladı.