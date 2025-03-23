Rahim ağzı kanseriyle mücadelesinde moral oldu: Memleketine dönüp üretmeye başladı şimdi siparişlere yetişemiyor

Sabah güne hayvanların bakım ve sağımı ile başladıklarını belirten Aydın, ardından da sütten çeşitli ürünler hazırladıklarını söyledi.



Aydın, seranın da ayrı bir özen gerektirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:



"Siparişlerim çok olur. Müşterilerimin kimisi gelir buradan alırlar. Her şeyden önce çiftçilik bana, bir kadının ayaklarının üzerinde durabilmesini ve yapamayacağı işin olmadığını öğretti. Belki birçok insana çiftçilik basit bir iş gibi gelir ama aslında en zoru çiftçiliktir. Kolay değil her ürettiğin ürünü insanların beğenisine sunabilmek. Bunlar zor şeyler. Bunları da eşimle birlikte el ele vererek aşmaya çalışıyoruz. Ama Allah'ıma şükürler olsun bu ana kadar aşağı yukarı 13-14 yıllık çiftçilik hayatım var, hiçbir sorunla karşılaşmadan bugüne geldim. Allah'ım da utandırmasın."





