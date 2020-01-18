Rahşan Ecevit 97 yaşında vefat etti

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.
17.01.2020 - 23:02| Son Güncelleme : 18.01.2020 - 09:46
Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır.
Robert Koleji'nde okurken tanıştığı Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlendi.
Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Bülent Ecevit ile birlikte demokratik sol siyasetin önde gelen isimlerindendi.
Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.
Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.
Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.
Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için yazdığı "Elele Büyüttük Sevgiyi" adlı şiiri:
Birlikte öğrendik seninle avcumuzda yüreği çarpan kuşa sevgiyi
elele duyduk kumsalda denizin milyon yılda yonttuğu taşa sevgiyi
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