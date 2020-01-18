Rahşan Ecevit 97 yaşında vefat etti

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü GATA’da hayatını kaybetti.

Rahşan Ecevit 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğudur. Babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır.

Robert Koleji'nde okurken tanıştığı Bülent Ecevit ile 1946 yılında evlendi.

Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıdır. Bülent Ecevit ile birlikte demokratik sol siyasetin önde gelen isimlerindendi.

Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlanmıştır.

Şair kimliği ile de bilinen Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit'e sevgisini ona yazdığı "El ele büyüttük sevgiyi" şiiriyle anlatmıştı.

Bülent Ecevit, eşine olan sevgisini "gökler gibi sardı dünyayı/yağmur gibi sızdı dünyaya/dünya kadar oldu sevgimiz. El ele büyütüp el ele derdik/ El ele derip insana verdik/verdikçe çoğalan sevgimizi" dizeleriyle anlatmıştı.

Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit için yazdığı "Elele Büyüttük Sevgiyi" adlı şiiri:



Birlikte öğrendik seninle

avcumuzda yüreği çarpan

kuşa sevgiyi



elele duyduk kumsalda denizin

milyon yılda yonttuğu

taşa sevgiyi



tırtılları tanıdık seninle baharda

tırtılken daha sevmeyi öğrendik

sevgiden üreyen kelebeği



toprağı evimiz gibi sevdik seninle

birlikte sevdik kuru toprakta

ev küren köstebeği



köstebeğinden toprağına taşına

tırtılından kelebeğine kuşuna

elele sevdik bu dünyayı



acısıyla sevinciyle sevdik

yazıyla kışıyla sevdik

köy-köy ülke-ülke



gökler gibi sardı dünyayı

yağmur gibi sızdı dünyaya

dünya kadar oldu sevgimiz



elele büyütüp elele derdik

elele derip insana verdik

verdikçe çoğalan sevgimizi

Ara Güler'in objektifinden Rahşan-Bülent Ecevit