Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Kocatepe Camii'nde Rahşan Ecevit için cenaze töreni düzenlendi. Rahşan Ecevit 14 yıl sonra Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi. Törene katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ''Onların bıraktığı ilkeler bugün de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir'' dedi.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in hayatını kaybeden eşi Rahşan Ecevit'e bugün veda edildi.Rahşan Ecevit 14 yıl sonra Devlet Mezarlığı'nda eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedildi.

Rahşan Ecevit için bugün Kocatepe Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törenin ardından Rahşan Ecevit Devlet Mezarlığına defnedildi. 

Rahşan Ecevit'in mezarına konulmak üzere, memleketi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinden toprak gönderildi.

Demokratik Sol Parti Eski Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP eski yöneticileri olmak üzere, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce ve CHP milletvekilleri de cenaze törenine katıldı.

''ONLARIN BIRAKTIĞI İLKELER SÜRDÜRMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ İLKELERDİR''

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorusu üzerine yaptığı açıklamada, siyaset dünyasının önemli bir aktörünü sonsuzluğa yolcu ettiklerini belirterek, herkesin derin üzüntü içerisinde olduğunu söyledi. Ecevit çiftinin demokrasi, hukuk, liyakat, siyasette temizlik, dürüstlük açısından mücadele süreci başlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların hakça düzenini, insanca yaşamını bugün de arıyoruz ve aramaya devam da edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar, aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir." Meclis'te grubu olan, olmayan tüm partilerin yaşanan acı karşısında ortak hareket ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun kendileri için de değerli olduğunu dile getirdi.

Merhum Başbakan Bülent Ecevit de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimiyle devlet mezarlığına defnedilmişti.

Rahşan Ecevit Türk siyasi hayatının önemli kadın aktörlerinden biriydi.  1980 darbesinin ardından Bülent Ecevit'e siyaset yasağı getirilince Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve ilk genel başkanı oldu. Yasak kalkınca Bülent Ecevit'e genel başkanlığı bıraktı ama her zaman siyaset sahnesinde yer aldı.

Cuma akşamı, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitiren Rahşan Ecevit’in vasiyeti eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilmekti. Bunun için yasal  düzenleme gerekiyordu.
Konu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildi. Ardından tüm siyasi parti temsilcileri arasında gerekli yasal düzenleme yapılması konusunda mutabakata varıldı.

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