Rahşan Ecevit son yolculuğuna uğurlandı

"Sadece Türkiye değil, bütün dünyaya örnek davranışlar sergilediler. Onların hakça düzenini, insanca yaşamını bugün de arıyoruz ve aramaya devam da edeceğiz. Birlikte mücadele ettiler, birlikte yol yürüdüler, birlikte hapse girdiler. İşçilerin, yoksulların haklarını birlikte aradılar, aramaya devam ediyoruz. Onların bıraktığı ilkeler, bizim bugün için de sürdürmeye çalıştığımız ilkelerdir." Meclis'te grubu olan, olmayan tüm partilerin yaşanan acı karşısında ortak hareket ettiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, bunun kendileri için de değerli olduğunu dile getirdi.