Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün?

Ramazan 2025 başlangıcı için geri sayım sürerken gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi. Ramazan, hicrî takvime göre 9. ay ve İslam inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazının kılınmaya başlandığı aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün?

Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün? - 1

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının ilk günü yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirerek manevi arınma yolculuğuna çıkacak. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, sadece aç kalmak değil; sabır, paylaşma ve ruhsal arınma ayı olarak da görülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün? - 2

RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi'ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak.

Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün? - 3

Dünyanın dört bir yanında iftar sofraları kurulurken, camilerde teravih namazları kılınacak ve sahur vakitleriyle birlikte oruç tutanlar gün boyu sabır gösterecek. Yardımlaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı bu ayda, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlar da artıyor.

Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün? - 4

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre sahur ve iftar saatleri belli olurken, toplu iftar organizasyonları ve çeşitli etkinlikler de planlanıyor.

Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün? - 5

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

Ramazan ayı tamamlandıktan sonra 3 günlük bayram idrak edilecek.

Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı

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