Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün?

İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının ilk günü yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirerek manevi arınma yolculuğuna çıkacak. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, sadece aç kalmak değil; sabır, paylaşma ve ruhsal arınma ayı olarak da görülüyor.