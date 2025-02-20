Ramazan 2025 başlangıcı: Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün?
Ramazan 2025 başlangıcı için geri sayım sürerken gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi. Ramazan, hicrî takvime göre 9. ay ve İslam inancına göre Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve terâvih namazının kılınmaya başlandığı aydır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, Ramazan ayı bu yıl ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi gün?
İslam dünyası için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayının ilk günü yaklaşıyor. Milyonlarca Müslüman, bu mübarek ay boyunca oruç ibadetini yerine getirerek manevi arınma yolculuğuna çıkacak. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, sadece aç kalmak değil; sabır, paylaşma ve ruhsal arınma ayı olarak da görülüyor.