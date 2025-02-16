Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi)

İslamın temel şartlarından oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayı olarak kabul edilir. Bu tarihlerde müslümanlar çeşitli ibadetlerini yerine getirirken kalp kırmamaya, iyilik yapmaya ve daha özenli davranmaya dikkat eder. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dinler takvimini yayınladı. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nin de geride kalmasıyla birlikte gözler “On Bir Ayın Sultanı”nın başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki İlk oruç ve sahur ne zaman? İşte, Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimi…