Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi)

İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. İbadetlerine yoğunlaşmaya hazırlanan müslümanlar, sahura kalkacakları ilk günü ve oruçlu olacakları günleri araştırmaya başladı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvime göre farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre Ramazan ayı, bu sene 10 gün daha erken başlayacak. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından 3 günlük bayram tatili yapılacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte, ilk oruç tutulacak gün ve sahura kalkılacak tarih…

Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi) - 1

İslamın temel şartlarından oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayı olarak kabul edilir. Bu tarihlerde müslümanlar çeşitli ibadetlerini yerine getirirken kalp kırmamaya, iyilik yapmaya ve daha özenli davranmaya dikkat eder. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dinler takvimini yayınladı. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nin de geride kalmasıyla birlikte gözler “On Bir Ayın Sultanı”nın başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki İlk oruç ve sahur ne zaman? İşte, Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimi…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi) - 2

RAMAZAN AYI 2025 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz yıla göre bu sene Ramazan ayı, 10 gün önce başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi duyururken bu yıl idrak edilecek Ramazan’ın da programı belli oldu. Ramazan ayı 2025 yılında 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Cuma gününü, Cumartesi’ye bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. Ramazan ayı 29 Mart 2025 tarihinde tutulacak son oruçla birlikte tamamlanacak.

Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ 3 GÜN SÜRECEK

Ramazan ayı tamamlandıktan sonra 3 günlük bayram idrak edilecek.Ramazan ayı bayramı arefe günü 29 Mart Cumartesi gününe denk gelecek. Ramazan Bayramı boyunca özel ve kamu bankaları, belediye,valilik, muhtarlık, SGK, noterler ve diğer birçok kamu kurumu hizmet vermeyecek. Hastanelerin acil servisleri dışındaki bölümleri kapalı olurken eczaneler ise nöbet sistemine uygun çalışacak. Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;

Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi) - 4

Ramazan Bayramı arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. günü: 30 Mart Pazar

Ramazan Bayramı 2. günü 31 Mart Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. günü (son) 1 Nisan Salı

Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi) - 5

KURBAN BAYRAMI HAZİRAN’DA İDRAK EDİLECEK

İslam alemi için bir diğer önemli bayram olan Kurban Bayramı ise bu yıl Haziran ayında idrak edilecek. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününde başlayan Kurban Bayramı bu yıl 6 Haziran Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı tatili toplam 4 gün boyunca sürecek. 

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