Ramazan ayı 2025 ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? (Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi)
İslam alemi için oruç ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı için geri sayım başladı. İbadetlerine yoğunlaşmaya hazırlanan müslümanlar, sahura kalkacakları ilk günü ve oruçlu olacakları günleri araştırmaya başladı. Dini günler, hicri takvime göre hesaplandığından miladi takvime göre farklı günlere denk geliyor. Geçtiğimiz yıla göre Ramazan ayı, bu sene 10 gün daha erken başlayacak. Ramazan ayının tamamlanmasının ardından 3 günlük bayram tatili yapılacak. Peki Ramazan ayı ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? İşte, ilk oruç tutulacak gün ve sahura kalkılacak tarih…
İslamın temel şartlarından oruç ibadetinin yerine getirileceği Ramazan ayı, birlik ve beraberlik ayı olarak kabul edilir. Bu tarihlerde müslümanlar çeşitli ibadetlerini yerine getirirken kalp kırmamaya, iyilik yapmaya ve daha özenli davranmaya dikkat eder. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı dinler takvimini yayınladı. Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nin de geride kalmasıyla birlikte gözler “On Bir Ayın Sultanı”nın başlayacağı tarihlere çevrildi. Peki İlk oruç ve sahur ne zaman? İşte, Diyanet’in yayınladığı dini günler takvimi…