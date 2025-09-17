Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak?

ÜÇ AYLAR İÇİN GERİ SAYIM!

Mübarek üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Recep ayının ilk günü ise 21 Aralık Pazar gününe isabet ediyor. Bu ayın içerisinde 25 Aralık Perşembe günü yaşanacak Regaib Kandili de bulunuyor.



İslam alemi Şaban ayını ise 20 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında idrak edecek.