Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak?
Mübarek Ramazan ayı heyecanı şimdiden İslam alemini sardı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da Müslümanlar bir ay boyunca oruç tutuyor. Bu nedenle oruç ayı olarak da biliniyor. Hicri takvime göre 9. ay olarak idrak edilen Ramazan; Recep ve Şaban aylarıyla beraber mübarek üç aylar şeklinde tabir edilir. İslam dünyası Ramazan ayında tutulacak oruçlar için meraklı bekleyişe geçti...
Ramazan ayı orucu için Diyanet 2026 dini günler takvimi takip ediliyor. 2025'te Mart ayında karşılanan Ramazan, yeni sene de Şubat'a isabet edecek. Duaların geri çevrilmediği mübarek Ramazan ayı boyunca imsak vakti başlayan oruçlar, iftar saatinde dualarla açılır. Ardından cemaat camilerde teravih namazı için saf tutar. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?