Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak?

Mübarek Ramazan ayı heyecanı şimdiden İslam alemini sardı. Üç ayların sonuncusu olan Ramazan'da Müslümanlar bir ay boyunca oruç tutuyor. Bu nedenle oruç ayı olarak da biliniyor. Hicri takvime göre 9. ay olarak idrak edilen Ramazan; Recep ve Şaban aylarıyla beraber mübarek üç aylar şeklinde tabir edilir. İslam dünyası Ramazan ayında tutulacak oruçlar için meraklı bekleyişe geçti...

Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak? - 1

Ramazan ayı orucu için Diyanet 2026 dini günler takvimi takip ediliyor. 2025'te Mart ayında karşılanan Ramazan, yeni sene de Şubat'a isabet edecek. Duaların geri çevrilmediği mübarek Ramazan ayı boyunca imsak vakti başlayan oruçlar, iftar saatinde dualarla açılır. Ardından cemaat camilerde teravih namazı için saf tutar. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak? - 2

ÜÇ AYLAR İÇİN GERİ SAYIM!

Mübarek üç aylar Recep ayı ile başlıyor. Recep ayının ilk günü ise 21 Aralık Pazar gününe isabet ediyor. Bu ayın içerisinde 25 Aralık Perşembe günü yaşanacak Regaib Kandili de bulunuyor.

İslam alemi Şaban ayını ise 20 Ocak - 2 Şubat 2026 tarihleri arasında idrak edecek.

Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak? - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Yeni senede Ramazan ayı 19 Şubat 2026 tarihinde başlayacak ve 19 Mart'ta son bulacak. Milyonlarca kişi 18 Şubat'ı 19'una bağlayan gece sahura kalkacak. İlk oruç da böylece 19 Şubat günü tutulmuş olacak. Ramazan, bayramla noktalanacak.

Ramazan ayı başlangıç günü 2026: İlk oruç ne zaman tutulacak? - 4

19 Mart Ramazan Bayramı arefesi
20 Mart Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart Ramazan Bayramı 3. gün

Bu tarihler dikkate alındığında toplam tatilin 3,5 gün olması gerekiyor. Ancak pazartesi, salı ve çarşamba günlerinin tatil yapılmasına dair açıklama gelmesi halinde tatil süresi 9 güne çıkabilir.

DAHA FAZLA GÖSTER