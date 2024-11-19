Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayı 2025 takvimi, milyonlarca Müslüman tarafından merakla bekleniyor. Her yıl olduğu gibi gelecek yıl da Ramazan ayında vatandaşlar oruçlarını tutacak ve dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?
2025 Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım başladı. İslam dininde bolluk ve bereket ayı olarak tanımlanan Ramazan ayı, üç aylara kısa bir zaman kala sorgulanmaya başladı. Rahmet ve mağfiret mevsimi olan Ramazan ayında ilk orucun hangi gün tutulacağı da merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi gün tutulacak?