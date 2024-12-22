Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi, 2025 yılı için netleşti. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç günü belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? - 1

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla karşılanmayı bekliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep, Şaban ve en son Ramazan ayı idrak edilecek. Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayının birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN?

İlk oruç için vatandaşlar 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece sahura kalkacak. Yani 1 Mart'ta milyonlarca vatandaşlar ilk gün oruçlarını tutacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? - 4

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman? - 5

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER