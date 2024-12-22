Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?
Müslümanlar için büyük bir manevi öneme sahip olan Ramazan ayının başlangıç tarihi, 2025 yılı için netleşti. Oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar, ilk sahur ve iftar heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı 2025 dini günler takvimi ile Ramazan ayının başlangıç günü belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?
2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından heyecanla karşılanmayı bekliyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte Recep, Şaban ve en son Ramazan ayı idrak edilecek. Ramazan ayıyla birlikte milyonlarca vatandaş ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? Oruç ne zaman tutulacak, ilk sahur ne zaman?