Ramazan ayı başlangıcı 2024: Ramazan ayında neler yapılır? İbadetleri ve duaları nelerdir?
Ramazan ayı başlangıcı, milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla meraklanan beklenen aylar arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı başlangıç tarihi belli olmuştu. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetleri içinde barındıracak. Maneviyatı yüksek, bolluk ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayında neler yapılacağı, anlamı, önemi ve ibadetleri merak ediliyor. Peki, 2024 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Ramazan ayında neler yapılır, önemi ne ve ibadetleri neler?
2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi, ilk oruçlarını tutmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tüm İslam camiası dini vazifelerini yerine getirmek için Ramazan ayının başlamasını bekliyor. Müslüman alemi için çok değerli olan Ramazan ayı için ilk sahura bu gece kalkılacak. Ramazan ayıyla birlikte üç ayların son ayına da girilmiş olacak. Peki, 2024 Ramazan ayında neler yapılır? Önemi, duaları ve ibadetleri nelerdir?