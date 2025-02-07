Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı başlangıcına kısa bir zaman kala ilk orucun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından 2025 Ramazan ayı takvimi araştırılmaya başladı. Bu yılda bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman ilk sahurlarını yaparak oruçlarını 1 ay boyunca tutmaya başlayacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? - 1

2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayıyla birlikte, tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutmaya başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? - 3

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.

Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? - 5

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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