Ramazan ayı başlangıcı 2025: İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
Ramazan ayı başlangıcına kısa bir zaman kala ilk orucun hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Şubat ayına girilmesiyle birlikte tüm İslam camiası tarafından 2025 Ramazan ayı takvimi araştırılmaya başladı. Bu yılda bolluk ve bereket ayı olan Ramazan ayında milyonlarca Müslüman ilk sahurlarını yaparak oruçlarını 1 ay boyunca tutmaya başlayacak. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, milyonlarca Müslüman tarafından sorgulanıyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayıyla birlikte, tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutmaya başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?