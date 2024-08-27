Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi)
Ramazan ayı tarihi, 2025 yılına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan ayıyla birlikte, yine milyonlarca Müslüman oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman?
2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi, tüm Müslüman aleminin merak edip araştırdığı günler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl üç aylar 2 kez idrak edilecek. Ramazan ayının ise hangi aya denk geldiği birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?