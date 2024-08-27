Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi)

Ramazan ayı tarihi, 2025 yılına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte tüm İslam camiası tarafından araştırılıyor. Mübarek üç ayların son ayı olan Ramazan ayıyla birlikte, yine milyonlarca Müslüman oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 1

2025 Ramazan ayı başlangıç tarihi, tüm Müslüman aleminin merak edip araştırdığı günler arasında yer alıyor. Önümüzdeki yıl üç aylar 2 kez idrak edilecek. Ramazan ayının ise hangi aya denk geldiği birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte, yeni yılda idrak edilecek olan Ramazan ayı tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan'ın birinci günü 2025'de mart ayına denk geliyor. Ramazan gelecek sene, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek.  Bayram 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? (2025 Diyanet dini günler takvimi) - 5

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Aylar başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Kurban Bayramı Arefe Günü: 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı): 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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