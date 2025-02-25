Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım başladı. Şubat ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İslam dinine mensup milyonlarca kişi Ramazan ayının başlamasını ve ilk oruçlarını tutmayı bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında 2025 Ramazan ayının başlayacağı ve vatandaşların ilk sahura kalkacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak?

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak? - 1

2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları, ilk sahura kalkacakları geceyi merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutacak ve 1 ay boyunca her akşam iftar açacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak? - 2

2025 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; 2025 Ramazan ayı bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak? - 3

İLK ORUÇ VE SAHUR NE ZAMAN?

2025 Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkacak.

1 Mart Cumartesi günü tutulacak olan ilk orucun ardından ilk iftarda 1 Mart Cumartesi yapılacak.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak? - 4

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 26 Mart'ta idrak edilecek.

Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura hangi gün kalkılacak? - 5

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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