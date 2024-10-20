Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
2025 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, hem tatil planı yapmak ve hem de dini vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayının başlayacağı tarih, 2025 yılına artık kısa bir zaman kalmasıyla birlikte merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda da oruçlar tutulacak ve milyonlarca Müslüman aileleri, sevdikleri ve dostlarıyla iftarlar yapacak. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?