Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?

2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları, ilk sahura kalkacakları geceyi merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutacak ve 1 ay boyunca her akşam iftar açacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?