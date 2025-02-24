Ramazan ayı başlangıcı 2025: Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Ramazan ayı başlangıcı için geri sayım başladı. Şubat ayının son haftasına girilmesiyle birlikte İslam dinine mensup milyonlarca kişi Ramazan ayının başlamasını ve ilk oruçlarını tutmayı bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında 2025 Ramazan ayının başlayacağı ve vatandaşların ilk sahura kalkacağı tarih belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak?
2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları, ilk sahura kalkacakları geceyi merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutacak ve 1 ay boyunca her akşam iftar açacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?