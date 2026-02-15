Ramazan ayı başlangıcı 2026: Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
15.02.2026 16:16
Gökhan Çelik
İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı her yıl bu takvim doğrultusunda idrak ediliyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayının gelişiyle birlikte birlikte sahura kalkılacak, oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi gece yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Ramazan başlangıcı.
2026 Ramazan ayının ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Allah rızası için oruç ibadetini 1 ay boyunca yerine getirecek olan Müslümanlar, 2026 dini günler takvimine göre planlamalarını yapacak. Peki, Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
2026 RAMAZAN NE ZAMAN?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak.
Ramazan Bayramı ise 20 Mart'ta başlayacak.
İLK TERAVİH NE ZAMAN?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılınacak, bugünü 19 Şubat'ta bağlayan gece sahura kalkılacak ve ilk iftar yapılacak.
KADİR GECESİ 16 MART'TA
Oruç, teravih namazı, fitre, mukabele ve Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi gibi ibadetlerin ifa edildiği ve ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla gözetildiği bu ayda, Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 16 Mart'ta idrak edilecek.