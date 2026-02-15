Ramazan ayı başlangıcı 2026: Mübarek Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam aleminin büyük bir heyecanla beklediği On bir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle Ramazan ayı her yıl bu takvim doğrultusunda idrak ediliyor. Üç ayların sonuncusu Ramazan ayının gelişiyle birlikte birlikte sahura kalkılacak, oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahur hangi gece yapılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 Ramazan başlangıcı.