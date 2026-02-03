Ramazan ayı başlangıcı 2026: Ramazan ayı ne zaman, ayında kaçında başlıyor?

Mübarek üç ayların sonuncusu, "On Bir Ayın Sultanı" Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2 Şubat'ta idrak edilen Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Vatandaşlar ilk sahura hangi tarihte kalkacaklarını merak ederken, gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2026 dini günler takvimine çevrildi. 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi tarihte tutulacak?