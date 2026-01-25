Ramazan ayı başlangıcı 2026: Ramazan ayı ne zaman, hangi ayda başlayacak? (2026 Diyanet dini günler takvimi)

Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. On bir Ayın Sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişinin oruç ibadetini gerçekleştirmesine vesile olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı tarihi belli oldu. 2026 Ramazan ne zaman başlayacak?