Ramazan ayı başlangıcı 2026 takvimi: Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç ne zaman?

Mübarek üç ayların manevi iklimi sürmeye devam ederken, milyonlarca Müslüman "On Bir Ayın Sultanı" olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayıma geçti. Geçtiğimiz hafta idrak edilen Berat Kandili'nin ardından Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında ilk oruç tarihi belli oldu. 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç için sahur ne zaman yapılacak?