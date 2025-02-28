Ramazan ayı başlıyor: İlk oruç ne zaman tutulacak, sahura bu gece mi kalkılacak? (2025 Diyanet Ramazan takvimi)
Ramazan ayı başlangıcı tüm İslam alemi tarafından bekleniyor. Şubat ayının son gününde İslam dinine mensup milyonlarca kişi, bu yıl 29 gün sürecek Ramazan ayının başlamasını ve ilk oruçlarını tutmayı bekliyor. "İlk oruç ne zaman, sahura bu gece mi kalkılacak?" Sorusu ise birçok kişinin gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan takvimi sonrasında vatandaşların ilk sahura kalkacağı tarih belli oldu. İşte ayrıntılar.
2025 Ramazan ayının ne zaman başlayacağıyla ilgili tarih araştırmaları, ilk sahura kalkacakları geceyi merak eden vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayının gelmesiyle birlikte tüm İslam alemi dini vazifelerini yerine getirmek için oruçlarını tutacak ve 1 ay boyunca her akşam iftar açacak. Peki, 2025 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?