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Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Ramazan ayının son günlerini girilmesiyle birlikte, "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırmaya başladı. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı bu yıl 29 sürecek. Vatandaşlar son gün yani 29. gün orucunu tutmalarının ardından Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Peki, 2025 oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? - 1

Orucun ne zaman biteceği, Ramazan ayının 25. gününde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe gününde son oruçlar tutulacak ve bayrama hazırlık yapılacak. Peki, 2025 oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? - 2

ORUÇ NE ZAMAN BİTİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayının son günü ve orucun sona ereceği tarih belli oldu.

1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı, 29 Mart Cumartesi arefe gününde son oruçların tutulmasıyla birlikte sona erecek.

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? - 3

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın birinci günü ise 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayram 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü devam edecek.

Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? - 4

2025 YILINDA KALAN DİNİ GÜNLER

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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