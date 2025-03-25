Ramazan ayı bitiş tarihi 2025: Oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?
Ramazan ayının son günlerini girilmesiyle birlikte, "Oruç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimini araştırmaya başladı. 1 Mart Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı bu yıl 29 sürecek. Vatandaşlar son gün yani 29. gün orucunu tutmalarının ardından Ramazan Bayramı'nı idrak edecek. Peki, 2025 oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?
Orucun ne zaman biteceği, Ramazan ayının 25. gününde vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da arefe gününde son oruçlar tutulacak ve bayrama hazırlık yapılacak. Peki, 2025 oruç ne zaman bitiyor, son gün ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi.