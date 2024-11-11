Ramazan ayı Diyanet takvimi 2025: Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman?
Ramazan ayı tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimini merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mübarek ve bereketli Ramazan ayında her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda da milyonlarca kişi oruçlarını tutarak dini vazifelerini yerine getirecek. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2025 Ramazan ayı için geri sayım başladı. Hadislerde, Ramazan ayında cennet kapılarının açıldığı ve cehennem kapıları kapandığı bildirilmektedir. Ramazan ayı boyunca tutulan oruçlar ve yapılan ibadetler, her yıl olduğu gibi vatandaşlara maneviyatı bolca yaşatacak. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?