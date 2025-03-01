Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?
Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecan ve mutlulukla karşılandı. On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve vatandaşlar ilk oruçlarını tutmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre bu akşam milyonlarca kişi iftarlarını açacak ve daha sonrasında ibadetlerini yerine getirecek. Üç ayları uğurlayacak olan Ramazan ayı, bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2025 Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?
2025 Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte İslam camiası dini vazifelerini yerine getirmek için ilk oruçlarını tutmaya başladı. İlk iftar bu akşam yapılacak. İftarını yapan vatandaşlar teravih namazı kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?