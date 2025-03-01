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Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?

Ramazan ayı, her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Müslüman alemi tarafından heyecan ve mutlulukla karşılandı. On bir Ayın Sultanı Ramazan'ın ilk sahuru dün gece yapıldı ve vatandaşlar ilk oruçlarını tutmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan imsakiyesine göre bu akşam milyonlarca kişi iftarlarını açacak ve daha sonrasında ibadetlerini yerine getirecek. Üç ayları uğurlayacak olan Ramazan ayı, bu yıl da dualar ve ibadetlerle geçecek. Peki, 2025 Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 1

2025 Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte İslam camiası dini vazifelerini yerine getirmek için ilk oruçlarını tutmaya başladı. İlk iftar bu akşam yapılacak. İftarını yapan vatandaşlar teravih namazı kılacak ve ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 2

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 3

RAMAZAN AYI İBADETLER NELERDİR?

1- Oruç tutmak,

2- Teravih namazı kılmak,

3- Kuran-ı Kerim okumak, (Hatim yapılabilir)

4- Sahura kalkmak,

5- İftara misafir çağırmak,

6- Günahların affı için tövbe etmek,

7- Ramazan umresi yapmak,

8- Zekat vermek,

9- Namazları cemaatle kılmaya özen göstermek,

10- Ramazan ayının son on gününün tek gecelerinde Kadir gecesini aramak ve bu kıymetli geceden istifade edebilmek,

11- Sadaka vermek,

12- Yetimi sevindirmek.

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 4

RAMAZAN AYI FAZİLETLERİ

1-İnsanlığı, içine düştüğü vahşet karanlıklarından çıkarıp aydınlığa kavuşturan Kerim kitabımız Kur’an bu ayda indirilmiştir. Şüphesiz Ramazanın diğer aylara ve zaman dilimlerine oranla dini ve sosyal hayatımızda büyük bir önemi ve yeri vardır.

Bu aya kıymet kazandıran en önemli hadise, Hz. Peygamberin en büyük mucizesi, dünya ve ahiret saadetine götüren, en güvenilir kılavuz olan Kur’an’ın bu ayda indirilmeye başlanmış olmasıdır.

İnsanlığın ufuklarını karartmış olan bilgisizlik, delalet ve vahşet bulutları, bu ayda sevgili peygamberimizin şahsında bütün insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in evrensel mesajlarıyla dağılmış, cehaletin yerini bilgi, haksızlığın yerini adalet ve düşmanlığın yerini de sevgi ve barış almıştır. Yüce Mevla’mız Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirildiği şöyle beyanbuyurur:

“Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır.” (Bakara suresi 2/185)

Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim ayıdır. Kalplere nur, gönüllere şifa, müminlere rahmet ve bütün insanlığa hidayet olan Kur’an-ı Kerim bu ay içerisinde bulunan Kadir Gecesinde indirilmiştir.

Beşeriyetin ufkunda batmayan bir güneş gibi doğan bu yüce kitap, dünya durdukça da insanlığı aydınlatmaya devam edecektir.

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 5

2-Allah’ın âlemlere rahmet olarak gönderdiği, yaratılmışların en şereflisi, Allah’ın en sevgili kulu, insanlığın yüksek ve en mükemmel ahlak örneği, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (SAV)’ e peygamberlik görevi bu mübarek ayda verilmiştir.

O’na bu kutsal görevin verildiği Ramazan ayı, hiç şüphesiz insanlık için bir dönüm noktası olmuştur. İnsanlar bu peygamber sayesinde karanlıktan aydınlığa kavuşmuştur.

3- Bin aydan hayırlı olan “Kadir gecesi” bu ayın içinde yer almaktadır. İdrak edilmesi halinde bin yıl nafile ibadetten hayırlı olan kadir gecesi yine bu mübarek ayda yer almaktadır:

“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir suresi 97/2)

Ramazan ayı ibadetleri 2025: Ramazan'da neler yapılır? Ramazan ayı ibadetleri, faziletleri ve duaları nelerdir? - 6

4- İslam’ın beş erkânından biri olan ve müminleri kötülüklerden arındırıp manevi anlamda temizleyen oruç, bu ayda tutulmaktadır.

5- Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Nitekim sevgili peygamberimiz bunu şöyle bildirmektedir: “Ramazan ayı girince cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincirlere vurulur.”

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