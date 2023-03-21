Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.