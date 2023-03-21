Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi

Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan Ayı başlangıcı bir önceki yıla göre 10 - 11 gün daha erken başlıyor. Ramazan süresi de yıllara göre farklılık gösteriyor. Peki, bu yıl Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi...

Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi - 1

On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi - 2

BU YIL 29 GÜN SÜRECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 29 gün sürecek.

Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi - 3

SÜRE FARKLILIĞININ NEDENİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, kameri takvime göre ayın dünya etrafında döndüğü sürenin 29 gün ve bir kaç saat olduğunu söyledi.

Ramazan ayı kaç gün sürecek? 2023 Ramazan takvimi - 4

Ramazanın bazen 29, bazen de 30 gün sürmesinin ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgili olduğuna işaret eden Bozkurt, "Bu ramazan da 29 gün sürecek. Greenwich saatiyle hilalin 23 Mart sabahında görüleceği öngörülüyor." bilgisini verdi.

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