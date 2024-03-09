Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri

HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ

"Lokmamızı paylaşmak, kardeşçe yaşamak, maneviyatımızı güçlendirmek için bir fırsattır Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı da iyilikte yarışacağımız bir ay olsun. Biz hizmetlerimizle kentimizde yaşayanları mutlu etmek için sahadayız yine. Hoşgeldin Ramazan"



"Hoşgeldin ayların en güzeli.

Ne güzel demiş Mevlana Hz.;

Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi! Yolun uğurlu olsun, hoş olsun."