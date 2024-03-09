Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri

Mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, duygularını ve dileklerini çeşitli mecralar üzerinden dile getiriyor. Bu yıl 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı dualar ve ibadetlerle geçecek. İşte sosyal medyadan paylaşabileceğiniz "Hoş geldin Ramazan" mesajları ve sözleri...

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 1

Mübarek Ramazan ayı 11 Mart itibariyle başlıyor. Bu mübarek ayın coşkusunu sevdikleriyla paylaşmak isteyen, Ramazan ayı mesajlarını bir vesile olarak görüyor. Sosyal medya ve telefon üzerinden paylaşabileceğiniz Ramazan mesajlarını bir araya getirdik.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 2

RESİMLİ RAMAZAN MESAJLARI

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan 11 ayın sultanı ya Şehr-i Ramazan Hoşgeldin! Dua eder, dua bekleriz."

"Ruhlаrımız huzur bulsun, sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar."

"Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun."

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 3

"Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim."

"Ramazan ayı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, duaların kabul olduğu bir zaman dilimidir. Tüm Müslüman kardeşlerimin Ramazan'ını en içten dileklerimle kutlarım."

"Canım ailem, Ramazan'ın bereketi ve huzuru soframızdan, sevgi ve saygısı kalplerimizden eksik olmasın."

"Sevgili dostlarım, Ramazan ayınız mübarek olsun. Birlikte nice Ramazanlara inşallah."

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 4

"Dostlukların sevgi ile beslendiği, gönüllerin sevgi ile dolup taştığı on bir ayın sultanı Mübarek Ramazan Ayı’nın tüm halkımıza kardeşlik, birlik, beraberlik, huzur ve bereket getirmesini diliyorum."

"Ramazan güzeldir
Ramazan berekettir
Ramazan barıştır
Ramazan kalplere nur getirir
Ruhumuzu okşar şifa verir"

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 5

HOŞ GELDİN RAMAZAN SÖZLERİ

"Lokmamızı paylaşmak, kardeşçe yaşamak, maneviyatımızı güçlendirmek için bir fırsattır Ramazan ayı. Bu Ramazan ayı da iyilikte yarışacağımız bir ay olsun. Biz hizmetlerimizle kentimizde yaşayanları mutlu etmek için sahadayız yine. Hoşgeldin Ramazan"

"Hoşgeldin ayların en güzeli.
Ne güzel demiş Mevlana Hz.;
Ey oruca yol arkadaşı olan, dost olan kişi! Yolun uğurlu olsun, hoş olsun."

Ramazan ayı mesajları 2024: Resimli Ramazan mesajları ve "Hoş geldin Ramazan" sözleri - 6

"Hoşgeldin On Bir Ayın Sultanı. Bizi temizle, arındır, güzelleştir.."

"Gelişin bir bayramdır. Giderken de bayram bırakarak gidersin. Hoşgeldin Ey Ramazan"

"On bir ayın sultanı, gönüllerin incisi,
Müminlerin rehberi, huzurun müjdecisi,
Seninle gelen bereket, kalplerdeki sevinç,
Hoş geldin, ey Ramazan, maneviyatın en güzel zamanı."

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