Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Orucun ilk günü ne zaman? 2024 Ramazan başlangıç tarihi
Ramazan ayı bu yıl da heyecanla bekleniyor. Müslümanlar, “Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak?” sorularının yanıtlarını öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre üç aylar 12 Ocak tarihinde başladı. Recep ve şaban aylarını ardından sıra on bir ayın sultanına gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Orucun ilk günü ne zaman?
Müslümanlar için mübarek olan on bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir zaman kaldı. Pek çok vatandaş, Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak etmeye ve internetten araştırmaya başladı. Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2024 yılında Mart ayında başlayacak.