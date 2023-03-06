Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak? (2023 Diyanet Ramazan takvimi)

2023 Ramazan ayı tarihi, milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanıyor. Bu yıl ilk oruçlarını Allah'ın huzurunda tutacak olan vatandaşlar, Ramazan ayının başlangıcını ve bayram tarihlerini araştırıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün tutulacak?
Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor.
Buna göre; Ramazan ayı, 23 Mart günü başlayacak ve son oruç 20 Nisan günü tutulacak. 21 Nisan ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü olarak idrak edilecek.
Müslümanlar tarafından sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazanın başlıca özelliklerinden biri, Kur'an'ın bu ayda indirilmeye başlanmış olup ayet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğunun bildirilmesidir.
Müslümanlara Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi, bu ayın içindedir. Hangi gün olduğu bilinmemekle birlikte Ramazan ayının 27. gecesi, Kadir Gecesi olarak kabul edilmektedir. Bazı İslam bilginlerine göre ve hadislere göre ise Kadir Gecesi, Ramazan ayının son 10 günü içerisinde yer almaktadır. Hangi gün olduğu kesin olarak bilinmediği için Müslümanlar, Ramazan'ın bu son 10 gününü dikkatli ve bilinçli bir şekilde geçirirler.
Kadir Gecesi ile ilgili olarak, Kur'an'ın 97. suresi olan Kadir Suresi'nin ilk üç ayetinde "Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." denmektedir.
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar