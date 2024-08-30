Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman? (2025 Diyanet Ramazan ayı takvimi)
2025 Ramazan takvimi, yeni yılda rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını karşılamayı bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Tüm İslam camiası tarafından merak edilen Ramazan ayı ve bayram tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında belli oldu. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman?
Yeni yılda Ramazan ayının ne zaman, hangi aya denk geldiğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. 2025 Ramazan ayının gelecek sene hangi tarihe denk geldiği ve bayramın hangi ayda kutlanacağı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2025 Ramazan ayı ne zaman idrak edilecek? Ramazan Bayramı ne zaman?