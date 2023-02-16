2023 fitre tutarı ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre açıklaması

2023 ramazan ayı öncesinde fitre bedeli araştırılmaya başladı. Fitre, Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Ramazan ayına kısa bir zaman kala ise 2023 fitre bedelinin ne kadar olduğu ve ne zaman verileceği merak ediliyor. İşte fitre hakkında bilgiler.

2023 fitre tutarı ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre açıklaması - 1

Fitre şeklinde söylenen fıtır sadakası, nisab miktarı malı olan Müslümanların Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türüdür. Fitre kişi başına verilir. Ailedeki bütün bireylerin fitresini büyüklerden biri verir. Türkiye'de her yıl kişi başına verilecek olan miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı belirler.

2023 fitre tutarı ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre açıklaması - 2

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

2023 fitre tutarı ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre açıklaması - 3

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

2023 fitre tutarı ne kadar? Fitre ne zaman, kimlere verilecek? Diyanet'ten fitre açıklaması - 4

ZEKAT NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda mala sahip olan kimselerin ihtiyacı olan kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir.

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