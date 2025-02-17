Ramazan ayı öncesi mahallenin bakkal borcunu ödedi: Adanalı hayırseverden anlamlı hareket



İhlas Haber Ajansı'na konuşan bakkal Adile Yeşildağ, "Mahallemizde ihtiyaç sahibi çok insan var. Bu nedenle veresiye borcu da çok oluyor. Ramazan öncesi bir hayırsever geldi bütün borcu ödedi çok mutlu olduk. Mahallemizde kadın çok fazla, bunların eşleri ya ölmüş ya da cezaevinde. Ödeyecek durumları yoktu" diye konuştu.



