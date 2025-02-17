Ramazan ayı öncesi mahallenin bakkal borcunu ödedi: Adanalı hayırseverden anlamlı hareket
Adanalı hayırsever, Ramazan öncesi bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 40 bin liralık borcun tamamını ödedi.
Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği Başkanı Ogün Sever Okur, yaklaşan Ramazan öncesi, mahalle bakkallındaki veresiye borçları kapatmak için harekete geçti. İlk olarak merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki Adile Yeşildağ'a ait bakkala giden Okur, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi.
Okur, defterde yazan 40 bin liralık borcun tamamı için ödeme yaptı.