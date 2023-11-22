RAMAZAN AYI TAKVİMİ: 2024 Ramazan başlangıcı ne zaman? ilk oruç ne zaman tutulacak?
Bolluk, sevinç, bereket, rahmet ve "11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen ramazan ayına sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihinin ne zaman olduğunu merak eden vatandaşlar, yeni yıl öncesi araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?
Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak ve ardından ilk iftar yapılacak. Yeni yılın yakalaşmasıyla tarih araştırmaları da hız kazandı. Pek çok vatandaş Diyanet'in açıkladığı güncel Ramazan ayı takvimine odaklandı. İşte, 2024 Ramazan ayı başlangıç tarihi...