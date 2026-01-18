Ramazan ayı takvimi 2026: Ramazan ayı ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan ayı takvimi, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş oruç ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.