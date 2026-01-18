Ramazan ayı takvimi 2026: Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
18.01.2026 10:54
NTV - Haber Merkezi
Ramazan ayı başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimi sonrasında belli oldu. On Bir Ayın Sultanı olan mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş ilk oruçlarını tutmaya başlayacak. 2026 Ramazan ayı başlangıcı ne zaman?
2026 Ramazan ayı takvimi, tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Üç ayların son ayı olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte milyonlarca vatandaş oruç ibadetlerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi sonrasında Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu.
2026 RAMAZAN AYI TAKVİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu.
Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek.
İLK SAHUR VE İLK ORUÇ NE ZAMAN?
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.