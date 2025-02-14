Ramazan ayı yaklaştı, tezgahta yerini aldı: Fiyatı 200 TL ile bin TL arasında değişiyor
Eminönü’nde hurma çeşitleri tezgahlarda yerini aldı. Bu yıl hurma fiyatları 200 TL ile bin TL arasında değişiyor.
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Eminönü’nde hurma satışları başladı. Tarihi Mısır Çarşısı ve çevresindeki dükkanlar, farklı hurma çeşitleriyle tezgahlarını süsledi. Vatandaşlar, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurmalara yoğun ilgi gösterdi.