Ramazan ayı yaklaştı, tezgahta yerini aldı: Fiyatı 200 TL ile bin TL arasında değişiyor

Eminönü esnafı Mahmut Yıldız, Ramazan ayında hurma satışlarının arttığını ifade ederek, "Vatandaşlar iftarlarını hurma ile açmayı tercih ediyor. Bu nedenle satışlarımız her yıl bu dönemde artıyor. Yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan aylarında hurma daha çok tercih ediliyor. Hurmalar besin değeri olarak Ramazan ayları dışında da tüketilmeli. Tezgahlarda yaklaşık 10 çeşit hurma var. Fiyatlar hurmanın cinsi ve boyutuna göre değişiyor" dedi.





