Ramazan ayı zehir olmasın: Gıda güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler

ESNAF VE MÜŞTERİ HİJYENE DİKKAT EDİYOR

Restoran işletmecisi Eymen Taşdöken (32), "Hijyen kuralları bizim için çok önemli. Hem ustalarımızın hijyenine hem de servis anındaki o yoğunlukta buna dikkat ediyoruz. Ürünleri alırken çok hassas davranıyoruz. Et ve sebze ürünlerini dikkatli seçiyoruz. Aldığımız yerler her zaman bellidir. Özellikle eti aldığımız kasaplardan, kesim raporlarını istiyoruz. Helal kesim ve sağlıklı ürün olmasına dikkat ediyoruz" diye konuştu.



Restoranda yemek yiyen kurye Mehmet Çelik (37) ise "Önemli olan dengeli beslenmek. Bilindik mekanda, bilindik yerde yemek daha iyi. Hijyen benim için önemli. Ramazanda yediklerimize dikkat etmek önemli" dedi.



Müşterilerden kasap Ertuğrul Sönmez (43) de "Ürünün sağlıklı olmasına dikkat ederim. Kasap olarak yerel mezbahalarda hayvanı kestiriyorum. Devlet veterineriyle ve sağlık raporuna dikkat ediyorum. Herhangi bir lokantaya gidersem de temizliğine bakarım" ifadelerini kullandı.