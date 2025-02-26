Ramazan ayı zehir olmasın: Gıda güvenliğinde dikkat edilmesi gerekenler
Ramazan ayında oruç tutan herkesin beslenme biçimi de değişiyor. Özellikle açlık süresinin uzaması, fiziksel aktivitenin azalması nedeniyle yediğinize, içtiğinize daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlığınız için gıda güvenliği de büyük önem taşıyor. Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, ramazan ayında gıda güvenliği hakkında dikkat edilmesi gereken konulara değindi.
Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, ramazan ayında gıda güvenliği konusuna dikkati çekti. İftarda yemeklerin uzun süre bekletilmemesi gerektiğini belirten Toprak, sık sık ısıtılıp soğutulan yiyeceklerin gıda zehirlenmesine yol açabileceğini vurguladı. Ramazan kolisi hazırlayanları da uyaran Uğur Toprak, son tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin koliye koyulmaması gerektiğini söyledi.