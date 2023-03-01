Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte gözler 11 ayın sultanı Ramazan ayı ve bayram tarihlerine çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Ramazan Bayramı bu yıl nisan ayının son günlerinde kutlanacak. Peki, Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi - 1

İslam aleminde her yıl heyecanla beklenen recep, şaban ve ramazanı kapsayan mukaddes üç aylar 23 Ocak Pazartesi günü başladı.

"Ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi - 2

İLK SAHUR VE İFTAR

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan sağlık ve şükür ayı ramazanın ilk orucu için 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece sahura kalkılacak ve aynı gün ilk iftar yapılacak.

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi - 3

RAMAZAN BAYRAMI'NIN İLK GÜNÜ

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak.

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi - 4

RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022-2023 dini takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belirlendi.

Buna göre;

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Ramazan ayına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramı ne zaman? İşte 2023 Diyanet takvimi - 5

DİĞER DİNİ GÜNLER

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER