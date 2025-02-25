Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat?

Mübarek Ramazan ayı heyecanı son buluyor! Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitimiyle İslam alemi Ramazan, diğer bilinen adıyla şeker bayramını idrak ediyor. Eller semaya yükselirken Müslüman dünyası il il teravih saatlerini de bilmek istiyor. Sahur ile başlayan oruç, iftar sofralarında son buluyor ve tüm cemaat camilerde teravih için saf tutuyor. İstanbul, Ankara, İzmir teravih vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesinde yer aldı. İşte, il il 2025 Ramazan imsakiyesi...

Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat? - 1

Bolluk ve bereket ayı Ramazan için ilk sahur bekleyişi başladı! Müslüman alemi, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece imsak vakti ile ilk oruç gününü eda edecek. Akşam ezanıyla oruçlar açılacak ve cemaat camilerde 2025 Ramazan ayının ilk teravih namazını kılacak. İstanbul, İzmir, Ankara teravih namaz saatleri başta olmak üzere il il ezan vakitleri Ramazan heyecanı saran İslam alemi tarafından sık sık sorgulanıyor.

DİNİ BİLGİLER HABERLERİ

Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat? - 2

TERAVİH NEDİR, NE DEMEK?

Teravih kelime olarak, rahatlamak, dinlenmek anlamlarını ifade eder. Bu namaza dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla ara verildiği için "terâvîh" denmiştir.

Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat? - 3

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKAT?

Nafile ibadetlerden olan teravih namazı, cemaatle 20 rekat olarak kılınır. Evde de 8, 10, 12, 14, ya da 18 rekat kılınarak sünnet yerine getirilmiş olur. Teravih namazı yatsı namazından hemen sonra, sabah namazı vaktine kadar idrak edilmelidir.

Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat? - 4

2025 TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

İstanbul ilk teravih namazı: 20:20
Ankara ilk teravih namazı: 20:04
İzmir ilk teravih namazı: 20:27

Ramazan İmsakiyesi İl İl 2025

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