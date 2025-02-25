Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat?
Mübarek Ramazan ayı heyecanı son buluyor! Üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının bitimiyle İslam alemi Ramazan, diğer bilinen adıyla şeker bayramını idrak ediyor. Eller semaya yükselirken Müslüman dünyası il il teravih saatlerini de bilmek istiyor. Sahur ile başlayan oruç, iftar sofralarında son buluyor ve tüm cemaat camilerde teravih için saf tutuyor. İstanbul, Ankara, İzmir teravih vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesinde yer aldı. İşte, il il 2025 Ramazan imsakiyesi...
Bolluk ve bereket ayı Ramazan için ilk sahur bekleyişi başladı! Müslüman alemi, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece imsak vakti ile ilk oruç gününü eda edecek. Akşam ezanıyla oruçlar açılacak ve cemaat camilerde 2025 Ramazan ayının ilk teravih namazını kılacak. İstanbul, İzmir, Ankara teravih namaz saatleri başta olmak üzere il il ezan vakitleri Ramazan heyecanı saran İslam alemi tarafından sık sık sorgulanıyor.