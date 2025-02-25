Ramazan ayının ilk teravih namazı vakitleri 2025: İstanbul, Ankara, İzmir teravih namazı saat kaçta? Teravih namazı kaç rekat?

Bolluk ve bereket ayı Ramazan için ilk sahur bekleyişi başladı! Müslüman alemi, 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece imsak vakti ile ilk oruç gününü eda edecek. Akşam ezanıyla oruçlar açılacak ve cemaat camilerde 2025 Ramazan ayının ilk teravih namazını kılacak. İstanbul, İzmir, Ankara teravih namaz saatleri başta olmak üzere il il ezan vakitleri Ramazan heyecanı saran İslam alemi tarafından sık sık sorgulanıyor.