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Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri

2025 Ramazan ayının son cuma günü öncesinde cuma namazı araştırmaları hızlandı. Bu anlamlı günde Ramazan ayının manevi atmosferin katlamak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz saatlerini öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri - 1

Ülke genelinde camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Ramazan ayının son cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları illerde cami ziyaretinde bulunarak cuma namazı ibadetini eda edecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 28 Mart tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı. İşte 28 Mart 2025 il il cuma namazı vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da 28 Mart Cuma namazı saat 13.14'te kılınacak. İzmir'de saat 13.22'de, Ankara'da ise saat 12.59'da kılınacak.

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Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri - 3

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri - 4

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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