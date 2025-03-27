Ramazan ayının son cuma namazı saat kaçta kılınacak? 28 Mart İstanbul-Ankara ve İzmir cuma saatleri
2025 Ramazan ayının son cuma günü öncesinde cuma namazı araştırmaları hızlandı. Bu anlamlı günde Ramazan ayının manevi atmosferin katlamak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri şehirlerin namaz saatlerini öğrenmek adına araştırmalarına hız verdi. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Ülke genelinde camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşecek. Ramazan ayının son cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, bulundukları illerde cami ziyaretinde bulunarak cuma namazı ibadetini eda edecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 28 Mart tarihli cuma namazı saatlerini paylaştı. İşte 28 Mart 2025 il il cuma namazı vakitleri...