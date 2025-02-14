Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayında iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelmenin, gece namazlarında huzur bulmanın yanı sıra, 2025 Ramazan Bayramı tarihi de bayram tatili planlarını şekillendirecek. Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak, böylece bayram tatilini ve aile ziyaretlerini planlamak isteyenler için bu tarih büyük önem taşıyor. Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek ve bu özel gece, duaların kabul olduğu bir zaman dilimi olarak müslümanlar tarafından büyük bir huşu içinde idrak edilecek.





