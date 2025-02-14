Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün?

Ramazan başlangıcı 2025 tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitlerini inceliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başlamıştı. Peki, İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün yapılacak?

Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün? - 1

2025 yılında Ramazan ayı, milyonlarca müslümanın oruç ibadetini yerine getirmek için sabırsızlıkla beklediği önemli bir dönemi işaret ediyor. Ramazan, sadece bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, manevi anlamda derin bir yenilenme, dua ve arınma zamanıdır. Bu yıl Ramazan ayı mart ayında karşılanacak. 






TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün? - 2

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi gününe bağlayan sabah kalkılacak.



Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün? - 3

Böylelikle ilk oruç 1 Mart 2025 Cumartesi günü tutulacak.

Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün? - 4

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayında iftar sofralarında sevdiklerimizle bir araya gelmenin, gece namazlarında huzur bulmanın yanı sıra, 2025 Ramazan Bayramı tarihi de bayram tatili planlarını şekillendirecek. Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü kutlanacak, böylece bayram tatilini ve aile ziyaretlerini planlamak isteyenler için bu tarih büyük önem taşıyor. Kadir Gecesi ise 26 Mart 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek ve bu özel gece, duaların kabul olduğu bir zaman dilimi olarak müslümanlar tarafından büyük bir huşu içinde idrak edilecek.


Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün? - 5

Ramazan, yalnızca oruç tutmakla sınırlı değil; aynı zamanda sadaka verme, yardımlaşma ve kalpleri temizleme zamanıdır. Bu özel ayda ibadetler, birlikte geçirilen vakitler ve manevi anlamda yapılan iyilikler, toplumun bir arada olma ruhunu güçlendirir.

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