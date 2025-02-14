Ramazan başlangıcı 2025: İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün?
Ramazan başlangıcı 2025 tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ilk sahur ve iftar vakitlerini inceliyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başlamıştı. Peki, İlk iftar (ilk oruç) ne zaman, hangi gün yapılacak?
2025 yılında Ramazan ayı, milyonlarca müslümanın oruç ibadetini yerine getirmek için sabırsızlıkla beklediği önemli bir dönemi işaret ediyor. Ramazan, sadece bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, manevi anlamda derin bir yenilenme, dua ve arınma zamanıdır. Bu yıl Ramazan ayı mart ayında karşılanacak.