Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor?
On bir ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvimle Ramazan ayı tarihi de duyurulmuştu. Mübarek ay boyunca oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 2025 takvimini inceliyor. Peki, oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor?
Milyonlarca Müslüman, 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlayacak.