Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor?

On bir ayın sultanı Ramazan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvimle Ramazan ayı tarihi de duyurulmuştu. Mübarek ay boyunca oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 2025 takvimini inceliyor. Peki, oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? - 1

Milyonlarca Müslüman, 2025 Ramazan ayının başlangıç tarihini merak ediyor. Ramazan ayında görmeye alıştığımız semboller yeniden günlük yaşamımızda ki yerlerini almaya başlayacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? - 2

RAMAZAN AYININ İLK GÜNÜ

Orucun ilk günü bu yıl mart ayına denk geliyor. Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı bu yıl, 1 Mart 2025 Cumartesi tarihinde başlayacak.


Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? - 3

26 Mart Çarşamba günü Kadir Gecesi idrak edilecek. 29 Mart Cumartesi günü ise Ramazan'ın son günü olacak.

Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? - 4

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise mart ayında idrak edilecek. 2025 Ramazan Bayramı ve denk geldiği günler şöyle;

Arefe günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)

Ramazan Bayramı birinci gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı ikinci gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı üçüncü gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan başlangıcı 2025: Oruç ayı Ramazan ne zaman başlıyor? - 5

BAYRAM GÜNLERİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.

Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir.

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