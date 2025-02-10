Ramazan başlangıcı 2025: Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
2025 Ramazan ayı başlangıcı, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bayram tatili planlarını ve aile ziyaretlerini 2025 Ramazan Bayramı tarihine göre şekillendirecek olan vatandaşlar, sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Ramazan ayı ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Ramazan ayının başlangıç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayları içerisinde barındıran mübarek üç aylar, 1 Ocak'ta başladı. Regaip Kandili ile karşılanan üç aylar, oruç ayı da olarak bilinen 11 ayın sultanı Ramazan ile uğurlanacak. İşte, 2025 dini günler takvimine göre, Ramazan ayının bu yılki başlangıç tarihi...