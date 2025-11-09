Ramazan başlangıcı 2026: Ramazan ne zaman başlayacak?
09.11.2025 16:57
Deniz Ogan
Mübarek Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 2026 yılında Ramazan’ın ilk günü bu yıl şubat ayına denk gelecek. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak?
Mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı olarak kabul edilen Ramazan, İslam dünyasında büyük bir heyecan ve manevi coşkuyla karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı şubat ayında başlayacak.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Diyanet takvimine göre ilk oruç 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutulacak. Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Böylece Müslümanlar yaklaşık 30 gün boyunca oruç ibadetini yerine getirecek.
Ramazan ayı boyunca milyonlarca Müslüman, oruç tutarak sabır, paylaşma ve dayanışma duygularını pekiştirecek. Camilerde teravih namazları kılınacak, iftar sofraları kurulacak ve yardım faaliyetleri artacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
30 gün sürecek oruç ibadetinin ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın son günü 22 Mart Pazar gününe denk geliyor.
RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ
Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekan cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:
"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"
Bu hadis-i şerif gösteriyor ki; Ramazan ayında iyi işler yapıp kötülüklerden sakınan mümine cennetin kapıları açılır cehennemin kapıları kapanır. Oruç sayesinde nefsine hakim olup şeytana uymadığı için de, şeytanın eli kolu bağlanmış ve etkisiz hale gelmiş olur.
İnsanın yaşadığı her an, onun için sonsuzluğa açılan bir zaman parçası olmaya namzettir. İdrak ettiğimiz bu Ramazan-ı şerifin, bu anı, içinde saklamadığını kim bilebilir! Ramazan Allah’ın rızasını kazanma kuşağıdır. Ramazanın her öğesi böyle bir kazancı sağlayıcı niteliktedir. Oruçlar, beş vakit namazlar, teravihler, dualar, zikir ve tespihler, iftarlar, sahurlar, fitreler, sadakalar hepsi de birer sevap makinesi gibi işlerler. Uygulayıcılarını ebedi nimet ve mutluluklara eriştirirler.