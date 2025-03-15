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Ramazan Bayramı 2025 başlangıcı: Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? (Diyanet Ramazan Bayramı takvimi)

Ramazan ayının 15. gününe girilmesiyle birlikte bayram tatili araştırmaları hız kazanmaya başladı. 2025 Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi hem dini vazifelerini yerine getirecek hem de aileleriyle tatil planı yapacak. Bayram tatilinin bu yıl kaç gün olacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu yıl 29 gün sürecek olan Ramazan ayının 29 Mart'ta sona erecek. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2025 başlangıcı: Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? (Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 1

2025 yılının ilk bayram tatili için geri sayım başladı. Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda tatile çıkan vatandaşlar, bu yılın ilkk bayramı olan Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl bayram tatillleri hükümetin kararıyla kamuda 9 güne çıkartılmıştı. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Bayram tatili kaç gün olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı 2025 başlangıcı: Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? (Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 2

BAYRAM AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

Buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

Ramazan Bayramı 2025 başlangıcı: Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? (Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart 2025 Pazar günü başlayacak ve bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı 2025 başlangıcı: Bayram tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? (Diyanet Ramazan Bayramı takvimi) - 4

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLUR MU?

30 Mart 2025 Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan'da sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın bu yıl hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hükümet tarafından 9 günlük tatil ilanı yapılması beklenmiyor.

Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

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