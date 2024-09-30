Ramazan Bayramı 2025: Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki yıl hangi tarihlerde idrak edileceği tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. 2025 yılı Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte vatandaşlar 1 ay boyunca oruç tutacak ve daha sonrasında ise Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte seyahat planı yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?
2025 Ramazan Bayramı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl üç ayların son ayı olan Ramazan ayının bitişiyle birlikte Ramazan Bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar ise 2025 Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil yapacaklarını merak ediyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?