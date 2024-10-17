Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki yıl ne zaman idrak edileceği, vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da birçok kişi hem tatil planı yapacak hem de dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? - 1

2025 Ramazan Bayramı tarihi tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının hemen ardından idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, vatandaşların tatil planı yapabilmesi için önemli bir etken oluyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? - 2

2025 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2025 dini günler takvimine göre, önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği tarih belli oldu.

Buna göre; Ramazan Bayramı'nın 1. günü, 30 Mart 2025 Pazar günü idrak edilecek. Bayram, 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek.

Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl bayram pazar günü başlayıp, salı günü sona örecek.

2025 Ramazan Bayramı tatili toplamda 3 gün olacak.

Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? - 4

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak? - 5

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır.

Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır.

Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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