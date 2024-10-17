Ramazan Bayramı 2025 tarihi: Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı'nın önümüzdeki yıl ne zaman idrak edileceği, vatandaşların merak edip araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da birçok kişi hem tatil planı yapacak hem de dini vazifelerini yerine getirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?
2025 Ramazan Bayramı tarihi tüm İslam camiası tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayının hemen ardından idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, vatandaşların tatil planı yapabilmesi için önemli bir etken oluyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?