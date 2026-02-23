Ramazan Bayramı 2026 takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?
23.02.2026 11:21
Aydın Kayar
On bir ayın sultanı Ramazan'ın beşinci günü gelinirken gözler bir yandan da bayram tarihine çevrildi. Ramazan'ın manevi iklimini soluduğumuz şu günlerde, milyonlarca vatandaş, "Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. 2026 yılında baharın ilk günlerine denk gelen bayram coşkusu, aynı zamanda yılın ilk uzun tatil fırsatını da beraberinde getiriyor. Peki, 2026 Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?
2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş için yılın ilk tatil fırsatı olacak olan Ramazan Bayramı için tarih belli oldu. Bu yıl mart ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda on binlerce kişi kısa süreli tatil için planlarını yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?
2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu.
İşte resmi takvim:
Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün)
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlıyor. Arife günü ise 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bayramın hafta sonuyla birleşmesi, kısa ama keyifli bir mola imkanı sunarken; gözler 16-17-18 Mart tarihlerinin tatil ilan edilip edilmeyeceğine çevrilmiş durumda.
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatilinin sadece 3,5 gün olması bekleniyor.