Ramazan Bayramı 2026 takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?

2026 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Milyonlarca vatandaş için yılın ilk tatil fırsatı olacak olan Ramazan Bayramı için tarih belli oldu. Bu yıl mart ayına denk gelecek olan Ramazan Bayramı'nda on binlerce kişi kısa süreli tatil için planlarını yapmaya başladı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün sürecek?