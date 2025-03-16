Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi

Mart ayının üçüncü haftasında gözler bayram tatiline çevrildi. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen çalışanlar ise yıllık izinleriyle tatil günlerini birleştirirek daha uzun soluklu tatil yapmayı planlıyor. Birçok turizm ve seyahat firması bayram tatili öncesinde kampanyalı fiyatlarını duyururken, çalışanlar ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyor. Geçtiğimiz yıl idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? İşte, Bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…