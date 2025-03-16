Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi
Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürerken özel sektör ve kamu kurumu çalışanları tatil süresine odaklandı. Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapacaklar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli ve dini bayramlarda bankalar, okullar, üniversiteler, kamu kurumlarının tamamı, bazı sağlık kurumları, noterler, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Bayram tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Peki Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? İşte, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları için tatil süresi…
Mart ayının üçüncü haftasında gözler bayram tatiline çevrildi. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen çalışanlar ise yıllık izinleriyle tatil günlerini birleştirirek daha uzun soluklu tatil yapmayı planlıyor. Birçok turizm ve seyahat firması bayram tatili öncesinde kampanyalı fiyatlarını duyururken, çalışanlar ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyor. Geçtiğimiz yıl idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? İşte, Bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…