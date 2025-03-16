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Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi

Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürerken özel sektör ve kamu kurumu çalışanları tatil süresine odaklandı. Özellikle hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planlaması yapacaklar, bayram tatilinin kaç gün süreceğini araştırıyor. Milli ve dini bayramlarda bankalar, okullar, üniversiteler, kamu kurumlarının tamamı, bazı sağlık kurumları, noterler, kargo firmaları ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. Bayram tatili normal şartlarda arefe günüyle birlikte 3.5 gün sürüyor. Peki Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı, ne zaman başlayacak? İşte, özel sektör ve kamu kurumu çalışanları için tatil süresi…

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 1

Mart ayının üçüncü haftasında gözler bayram tatiline çevrildi. Bayram tatilini fırsata çevirmek isteyen çalışanlar ise yıllık izinleriyle tatil günlerini birleştirirek daha uzun soluklu tatil yapmayı planlıyor. Birçok turizm ve seyahat firması bayram tatili öncesinde kampanyalı fiyatlarını duyururken, çalışanlar ise bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı tatili 3 gün, Kurban Bayramı tatili ise 4 gün sürüyor. Geçtiğimiz yıl idari izinle birlikte tatil süresi 9 güne uzatılmıştı. Peki Ramazan Bayramı tatili uzatılacak mı, kaç gün sürecek? İşte, Bayram tatiliyle ilgili son gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 2

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı son olarak 10 Mart Pazartesi günü yapıldı. Kabine Toplantıları iki hafta bir gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklıyor. Geçtiğimiz yıl 1.5 günlük idari izin bayram tatiline eklenerek, bayram tatili 9 güne uzatılmıştı.

Bu yıl ise bayramın başlangıcı Pazar gününe denk gelecek. Bayram tatilinin hafta sonu başlayacak olması sebebiyle gözler Kabine Toplantısı’na çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatiliyle ilgili alınan kararı Kabine sonrası açıklaması bekleniyor. Takvimde değişiklik olmadığı takdirde Kabine Toplantısı 24 Mart’ta düzenlenecek.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLUR?

Resmi tatil kararlarına göre, arefe günü ile birlikte toplam 3,5 günlük resmi tatil süreci yaşanacak. Şayet tatilin hafta sonu ile birleştirilmesi kararlaştırılırsa, 29 Mart Cumartesi günü başlayan tatil, 2 Nisan Çarşamba akşamı sona erecek. Bu durumda 5 günlük bir tatil planlanabilir.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 4

Ramazan Bayramı tatili, genellikle kamu çalışanları için arefe günü yarım gün tatil olarak başlar ve bayramın son gününe kadar devam eder.


Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 5

AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 6

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN SÜRER Mİ?

Bayram tatilinin 9 güne uzaması için 27-28 Mart perşembe ve cuma günlerinin idari izin kapsamına alınması gerekiyor. Hükümet tarafında yeni bir karar alınmazsa bu yıl bayram tatili yalnızca 3 gün olacak.

Ramazan Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Özel sektör ve kamu kurumu çalışanları bayram tatil süresi - 7

BAYRAM TATİLİNDE KAPALI OLAN YERLER

Okullar

Üniversiteler

Eczaneler (nöbetçi eczaneler açık)

Hastaneler (acil servisler hizmet verecek)

Özel ve kamu bankaları

Belediyeler

Valilikler

Muhtarlıklar

Kaymakamlıklar

Kargo Firmaları

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