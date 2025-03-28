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Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutulur mu?

İslam alemi için mübarek "On bir ayın sultanı" Ramazan-ı Şerif arefe günüyle uğurlanıyor. Oruçlu geçen bir ayın sonu ise Ramazan Bayramı ile noktalanacak. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyenler ise ''Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulur mu, farz mı? sorularına cevap arıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı...

Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutulur mu? - 1

Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutmak farz mı? İslam dünyası, Ramazan ayı orucunu bayram arefesine kadar sürdürüyor. Oruç tutacaklar ise arefe günü oruç tutulup tutulmayacağına dair Diyanet açıklamalarını takip ediyor. Ramazan arifesi oruç tutulur mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutulur mu? - 2

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan Bayramı arefesi, oruç ayı içerisinde yer aldığından oruç tutulur. Arefe günü oruç tutmak büyük sevaptır ve bugün tutulan oruçlar, bün gün nafile oruca bedel olduğu buyrulur. Arefe orucu, geçmiş ve gelecek yılda yapılan tövbelerin kabul olmasına vesile olur.

Ancak Kurban Bayramı arefesinde oruç tutmak hacda olanlar için önerilmez. Hacıların oruç tuttuklarında güçsüz ve yorgun düşme ihtimalleri bulunduğundan Zilhiccenin 8. ve 9. günü yani arefe günü oruç tutmaları yasaklanmıştır.

Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutulur mu? - 3

AREFE NEDİR, NE DEMEK?

Arefe, haccın farzlarından vakfenin yapıldığı yerin yani Arafat'ın adıdır. Zilhicce ayının 9. günü Arafat'ta yapıldığından bu güne de arefe denmiştir. Türkçe karşılığı da arife şeklindedir.

Arife kelime anlamı olarak “bilme, anlama, tanıma” manalarına gelmektedir. Buna göre arefe ve Arafat aynı kökten gelir, aynı yerin adıdır.

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