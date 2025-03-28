Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutulur mu, farz mı? Arefe günü oruç tutulur mu?
İslam alemi için mübarek "On bir ayın sultanı" Ramazan-ı Şerif arefe günüyle uğurlanıyor. Oruçlu geçen bir ayın sonu ise Ramazan Bayramı ile noktalanacak. Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutmak isteyenler ise ''Ramazan Bayramı arefesinde oruç tutulur mu, farz mı? sorularına cevap arıyor. İşte, merak edilen sorunun cevabı...
Ramazan Bayramı arefe günü oruç tutmak farz mı? İslam dünyası, Ramazan ayı orucunu bayram arefesine kadar sürdürüyor. Oruç tutacaklar ise arefe günü oruç tutulup tutulmayacağına dair Diyanet açıklamalarını takip ediyor. Ramazan arifesi oruç tutulur mu?