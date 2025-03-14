Ramazan Bayramı arefe günü tarihi 2025: Bayram arefesi ne zaman idrak edilecek?
Ramazan Bayramı arefe günü tarihi, üç ayların son ayı olan ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son orucu tutulacak ve daha sonrasında bayrama hazırlık yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte bayram arefesinin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?
2025 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen arefe günü, bu yılın ilk bayramı öncesinde gündeme geldi. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son iftarı yapılacak. Peki, 2025 arefe günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?