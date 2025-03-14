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Ramazan Bayramı arefe günü tarihi 2025: Bayram arefesi ne zaman idrak edilecek?

Ramazan Bayramı arefe günü tarihi, üç ayların son ayı olan ramazan ayını uğurlamaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son orucu tutulacak ve daha sonrasında bayrama hazırlık yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte bayram arefesinin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman?

Ramazan Bayramı arefe günü tarihi 2025: Bayram arefesi ne zaman idrak edilecek? - 1

2025 Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde idrak edilen arefe günü, bu yılın ilk bayramı öncesinde gündeme geldi. Arefe günüyle birlikte ramazan ayının son iftarı yapılacak. Peki, 2025 arefe günü ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

TÜRKİYE HABERLERİ

Ramazan Bayramı arefe günü tarihi 2025: Bayram arefesi ne zaman idrak edilecek? - 2

RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre bayram arefesi tarihi belli oldu.

buna göre; Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü, 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Yani 29 Mart'ta bu yılın son orucu tutulacak.

Ramazan Bayramı arefe günü tarihi 2025: Bayram arefesi ne zaman idrak edilecek? - 3

2025 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek. İşte bayram günleri:

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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